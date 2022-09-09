Сентябрь, 09 в 18:04

Украинская армия сумела остановить россиян на Донбассе и вернуть под контроль часть территории.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Брюсселе.

Генсек заверил Украину в дальнейшей поддержке, несмотря на экономическое давление, вызванное российским вторжением.

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— Война в Украине входит в критическую фазу. Украинские силы сумели остановить российское наступление на Донбассе, нанести ответный удар и снова взять под контроль территории. В последние несколько дней мы видели значительный прогресс в Херсонской и Харьковской областях, – сказал Столтенберг.

Он добавил, что в ближайшие месяцы солидарность и единство союзников будет подвергаться давлению из-за энергетических поставок и роста стоимости жизни, вызванных войной России.

— Но цена, которую мы платим, измеряется в деньгах. В то время как цена, которую платит Украина, измеряется жизнями, — добавил он.

По его словам, отказ воевать для Украины будет означать прекращение существования независимого государства.

— Если президент Путин и Россия перестанут воевать, у нас будет мир. Если Украина перестанет воевать, она перестанет существовать как независимое государство. Поэтому нам нужно продолжать оказывать ей всемерную поддержку, – подчеркнул генсек НАТО.

Он также заверил, что НАТО будет поставлять Киеву вооружение в долгосрочной перспективе, и поможет перейти от советского вооружения к оружию, сделанному по стандартам НАТО.