Война входит в критическую фазу: Столтенберг заверил в дальнейшей поддержке Украины
Украинская армия сумела остановить россиян на Донбассе и вернуть под контроль часть территории.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Брюсселе.
Генсек заверил Украину в дальнейшей поддержке, несмотря на экономическое давление, вызванное российским вторжением.
— Война в Украине входит в критическую фазу. Украинские силы сумели остановить российское наступление на Донбассе, нанести ответный удар и снова взять под контроль территории. В последние несколько дней мы видели значительный прогресс в Херсонской и Харьковской областях, – сказал Столтенберг.
Он добавил, что в ближайшие месяцы солидарность и единство союзников будет подвергаться давлению из-за энергетических поставок и роста стоимости жизни, вызванных войной России.
— Но цена, которую мы платим, измеряется в деньгах. В то время как цена, которую платит Украина, измеряется жизнями, — добавил он.
По его словам, отказ воевать для Украины будет означать прекращение существования независимого государства.
— Если президент Путин и Россия перестанут воевать, у нас будет мир. Если Украина перестанет воевать, она перестанет существовать как независимое государство. Поэтому нам нужно продолжать оказывать ей всемерную поддержку, – подчеркнул генсек НАТО.
Он также заверил, что НАТО будет поставлять Киеву вооружение в долгосрочной перспективе, и поможет перейти от советского вооружения к оружию, сделанному по стандартам НАТО.