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Еврокомиссия советует не выдавать гражданам РФ долгосрочные многократные визы

Валентина Летяк, редактор ленты
Еврокомиссия советует не выдавать гражданам РФ долгосрочные многократные визы

Страны Евросоюза должны воздерживаться от выдачи многократных виз гражданам РФ с длительным сроком действия, поскольку они “могут не соответствовать условиям для въезда в ЕС в долгосрочной перспективе, учитывая экономическую нестабильность, ограничительные меры и политические события в России”.

Еврокомиссия выпустила рекомендации о более строгом подходе к выдаче шенгенских виз россиянам.

– В таких случаях государствам-членам следует рассмотреть вопрос о выдаче однократных виз или виз с более коротким сроком действия. В соответствии с визовыми правилами ЕС, страна также может запросить консультации перед тем, как другое государство-член выдаст визы гражданам России, на основании угрозы общественному порядку, внутренней безопасности или международным отношениям, – объяснили в ЕК.

При этом член ЕС, с которым проводятся консультации, может возражать против выдачи шенгенской визы гражданину России в индивидуальном порядке.

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– В случае выдачи виза будет ограничена территорией выдавшего ее государства-члена и не предоставит доступ ко всей шенгенской зоне, – говорится в заявлении.

9 сентября Совет ЕС утвердил полную приостановку действия Соглашения об упрощении визового режима между Евросоюзом и Россией. Теперь на граждан РФ будут распространяться общие визовые правила.

Это решение вступит в силу с понедельника, 12 сентября.

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Источник: European Commission

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