Еврокомиссия советует не выдавать гражданам РФ долгосрочные многократные визы

Сентябрь, 09 в 21:31

Страны Евросоюза должны воздерживаться от выдачи многократных виз гражданам РФ с длительным сроком действия, поскольку они “могут не соответствовать условиям для въезда в ЕС в долгосрочной перспективе, учитывая экономическую нестабильность, ограничительные меры и политические события в России”.

Еврокомиссия выпустила рекомендации о более строгом подходе к выдаче шенгенских виз россиянам.

– В таких случаях государствам-членам следует рассмотреть вопрос о выдаче однократных виз или виз с более коротким сроком действия. В соответствии с визовыми правилами ЕС, страна также может запросить консультации перед тем, как другое государство-член выдаст визы гражданам России, на основании угрозы общественному порядку, внутренней безопасности или международным отношениям, – объяснили в ЕК.

При этом член ЕС, с которым проводятся консультации, может возражать против выдачи шенгенской визы гражданину России в индивидуальном порядке.

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– В случае выдачи виза будет ограничена территорией выдавшего ее государства-члена и не предоставит доступ ко всей шенгенской зоне, – говорится в заявлении.

9 сентября Совет ЕС утвердил полную приостановку действия Соглашения об упрощении визового режима между Евросоюзом и Россией. Теперь на граждан РФ будут распространяться общие визовые правила.

Это решение вступит в силу с понедельника, 12 сентября.

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Источник: European Commission