Миллионы банкнот с портретом Елизаветы II заменят – на новых купюрах будет Карл III
После смерти королевы Великобритании Елизаветы II миллиарды банкнот и монет по всему миру с ее изображением будут заменены.
По данным центрального банка, в обращении находятся 4,5 млрд банкнот на сумму 80 млрд фунтов стерлингов ($95 млрд). Их постепенно заменят купюрами с изображением короля Карла III.
Ожидается, что весь процесс займет не менее двух лет.
Изменения коснутся не только Великобритании, но Австралии, Канады, Новой Зеландии, Ямайки и десятка других стран, главой которых формально является британский монарх.
В то же время в банке Англии отметили, что банкноты с изображением королевы останутся законным платежным средством.
Оглашение планов по замене существующих банкнот состоится после окончания периода траура.
Напомним, что королева Елизавета II умерла 8 сентября. О смерти британского монарха сообщил Букингемский дворец вечером.
Новым королем Британии стал старший сын королевы Елизаветы II Чарльз. Он будет править под монаршим именем Карл III (Charles III).