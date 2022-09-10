Сентябрь, 10 в 1:08

После смерти королевы Великобритании Елизаветы II миллиарды банкнот и монет по всему миру с ее изображением будут заменены.

По данным центрального банка, в обращении находятся 4,5 млрд банкнот на сумму 80 млрд фунтов стерлингов ($95 млрд). Их постепенно заменят купюрами с изображением короля Карла III.

Ожидается, что весь процесс займет не менее двух лет.

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Изменения коснутся не только Великобритании, но Австралии, Канады, Новой Зеландии, Ямайки и десятка других стран, главой которых формально является британский монарх.

В то же время в банке Англии отметили, что банкноты с изображением королевы останутся законным платежным средством.

Оглашение планов по замене существующих банкнот состоится после окончания периода траура.

Напомним, что королева Елизавета II умерла 8 сентября. О смерти британского монарха сообщил Букингемский дворец вечером.

Новым королем Британии стал старший сын королевы Елизаветы II Чарльз. Он будет править под монаршим именем Карл III (Charles III).