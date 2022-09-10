Сентябрь, 10 в 11:31

США, страны Большой семерки (G7) и Европейский Союз вводят запрет на транспортировку российской сырой нефти по морскому пути.

Он начнет действовать с 5 декабря этого года. Об этом сообщило Министерство финансов США.

В то же время запрет на морскую транспортировку российских нефтепродуктов начнет действовать с 5 февраля 2023 года.

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Однако документ предусматривает, что страны, которые платят за российскую нефть цену равную или ниже предельной, продолжат получать топливо дальше.

Также уточняется, что после введения ценового потолка на российскую нефть, эмбарго США на ее поставку останется в силе.

Напомним, в начале сентября министры финансов стран Большой семерки утвердили предельную цену на нефть из России.

G7 планирует создать широкую коалицию и призывает все страны, которые все еще хотят импортировать российскую нефть и нефтепродукты, взять на себя обязательство делать это только по ценам на уровне или ниже потолка.

Также страны Большой семерки намерены продолжить поощрять нефтедобывающие страны увеличивать свою добычу.