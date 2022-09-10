США заключили контракты более чем на $1 млрд для пополнения запасов оружия

Сентябрь, 10 в 9:00

США заключили контракты на сумму около $1,2 млрд. Это сделали, чтобы пополнить военные запасы оружия, в частности того, которое отправляют в Украину.

Об этом сообщил заместитель министра обороны США по закупкам и обеспечению Билл Лаплант.

По его словам, речь идет об около $352 млн на замену ракет Javelin, $624 млн на замену ракет Stinger и $33 млн на замену систем HIMARS.

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Кроме того, сейчас выполняются контракты еще на $1,2 млрд на оборудование, которое обещали предоставить Украине в рамках USAI (Инициативы содействия безопасности Украины, Ukraine Security Assistance Initiative).

Это, в частности, 155 мм боеприпасы, беспилотные авиационные комплексы Switchblade, радиолокационные системы и тактические машины.

Билл Лаплант также добавил, что 28 сентября встретится с национальными директорами по вооружениям, чтобы обсудить, как глобальная оборонно-промышленная база может продолжать поддерживать Украину сейчас и в будущем.

К слову, 8 сентября министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что Штаты выделяют Украине $675 млн дополнительной военной помощи.

По его словам, она предусматривает 105-мм гаубицы, артиллерийские боеприпасы, ракеты HARM, Humvees, бронированные машины скорой помощи, стрелковое оружие.

Источник: Минобороны США