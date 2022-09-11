Новый этап в октябре: Путин приказал Газпрому и Роснефти создавать ЧВК

Сентябрь, 11 в 19:53

Российский диктатор Владимир Путин отдал приказ Газпрому и Роснефти создавать частные военные компании, чтобы усилить вооруженную агрессию против Украины. Об этом заявил журналист-расследователь издания Bellingcat Христо Грозев.

По его словам, глава Кремля намерен начать “новый этап в октябре”, поэтому приказал каждой правительственной корпорации и олигарху создать собственную ЧВК.

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— Мой источник из ПВК Вагнера говорит, что все из-за коррупции (неудачи российских войск на фронте, — Ред.) и некомпетентности в армии (наемников обманули с зарплатой). Но снова очень оптимистично. Говорит, что каждой правительственной корпорации и олигарху приказали создать собственную ЧВК для “нового этапа в октябре”, — заявил Христо Грозев.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко считает, что “у кремлевского диктатора уходит земля из-под ног, поэтому он пытается хвататься за любую соломинку”.

По его мнению, “с такими темпами частных армий в России будет как грибов в лесу, а лихие 90-е покажутся прогулкой в ​​парке в сравнении с тем, что ожидает Россию в скором времени”.