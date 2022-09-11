Ситуация все еще развивается: Байден отказался комментировать контрнаступление ВСУ

Сентябрь, 11 в 17:37

Президент США Джо Байден отметил, что информирован о ключевых действиях украинских войск, но отказался их комментировать.

Свой отказ он объяснил тем, что ситуация все еще развивается.

Это произошло сегодня, 11 сентября, во время выступления Байдена в Пентагоне в 21-ю годовщину трагедии терактов 11 сентября.

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8 сентября Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи для Украины на сумму $675 млн.

В него войдут 105-мм гаубицы, артиллерийские боеприпасы для HIMARS, ракеты HARM, машины Humvee.

В тот же день Соединенные Штаты одобрили новую большую военную помощь на сумму более $2 млрд для Украины и других европейских стран, которым грозит Россия.

На данный момент ВС Украины продолжают свое успешное контрнаступление. В частности, как сообщил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов, ВСУ в Харьковской области деоккупировали уже более 40 населенных пунктов.