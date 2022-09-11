Турция обвинила Грецию в обстреле своего судна — СМИ

Сентябрь, 11 в 13:20

Турция заявила о том, что в международных водах Эгейского моря греческая береговая охрана обстреляла турецкое судно.

Об этом сообщило издание TGRT Haber со ссылкой на источники.

По данным издания, две патрульные лодки береговой охраны Греции открыли огонь по турецкому судну, следовавшему под флагом Коморских островов.

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На место инцидента выехали два патрульных катера турецкой береговой охраны, но греческие лодки “быстро поплыли”. Никто не пострадал, а Анкара начала расследование.

Турецкие источники говорят, что после этого выразили Греции протест и потребовали немедленных объяснений и расследования произошедшего. Известно, что на лодке были 18 членов экипажа, в том числе три гражданина Турции.

Однако у греческой стороны другая версия событий. Так, местное издание Proto Thema со ссылкой на собственные источники сообщило, что утром 10 сентября турецкий корабль, проплывавший мимо острова Лесбос в сторону турецкого берега, не реагировал на предупреждение береговой охраны.

После этого она произвела предупредительные выстрелы в воздух. Лодка продолжила свой путь, а Греция сообщила об этом Турции, чтобы она установила, какое именно судно следует в ее сторону.

Отметим, что отношения Турции и Греции, которые являются членами НАТО, регулярно обостряются из-за противоречивых претензий относительно островов в восточном Средиземноморье, морских границ и связанных с этим прав на добычу нефти и газа.