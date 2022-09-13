Двух беженок из Изюма избили во Франции за то, что слушали украинскую музыку – реакция МИД

Сентябрь, 13 в 9:41

Во Франции неизвестный мужчина напал на двух украинских беженок из Изюма, которые накануне вечером на набережной слушали украинскую музыку.

Местное издание Monaco-Matin пишет, что Алина и ее мать Елена приехали во Францию ​​19 апреля, когда Изюм оккупировали россияне.

Украинки говорят, что нападавший был россиянином, однако его до сих пор не нашли.

Сейчас смотрят

Неприятный инцидент произошел вчера в 22.30 в муниципалитете Рокбрюн-Кап-Мартен, расположенный на лазурном побережье Франции, уточнил вице-президент Союза украинцев Франции Владимир Когутяк и выложил фото женщин после нападения.



– Дипломаты взаимодействуют с французскими правоохранителями для оперативного расследования нападения, поддерживают связь с пострадавшими, которым была предоставлена ​​необходимая медицинская помощь. Нападающие должны быть наказаны, – подчеркнул он.

Реакция МИД Украины не заставила себя ждать. Спикер внешнеполитического ведомствазаверил, что украинское посольство в Париже взяло на особый контроль дело избиения двух украинок.

Фото: Володимир Когутяк