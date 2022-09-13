Путина и Лукашенко не приглашали на похороны королевы Елизаветы II

Сентябрь, 13 в 15:25

Владимира Путина и Александра Лукашенко никто не ждет на похоронах Елизаветы II, которые состоятся 19 сентября в Вестминстерском аббатстве. Российский и белорусский диктаторы не получат приглашения из-за их роли во вторжении РФ в Украину, сообщают источники в британском правительстве.

Лидеру Мьянмы также не отправили приглашение, поскольку он поддерживает связи с Москвой. А Иран будет представлен только на уровне послов.

В целом на похороны королевы Великобритании Елизаветы II приедут около 500 высокопоставленных лиц со всего мира.

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Для большинства стран приглашение распространяется на главу государства и гостя.

Среди тех, кто был приглашен, – ультраправый лидер Бразилии Жаир Болсонару, который считается международным изгоем.

Королева Елизавета II скончалась 8 сентября на 97-м году жизни, похоронят Ее Величество 19 сентября. Церемония прощания начнется в 13:00 по Киеву в Вестминстерском аббатстве.