Сентябрь, 13 в 15:51

Победа Украины в полномасштабной войне России – это непосредственный приоритет. Прямо сейчас украинцы показывают на передовой, что, имея необходимые ресурсы, они могут победить РФ на поле боя.

Об этом заявил 12-й генеральный секретарь НАТО и бывший премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен. По его мнению, весь демократический мир должен поддерживать Украину и предоставлять ВСУ необходимое вооружение для борьбы с российским врагом.

— Когда эта война закончится, мы должны гарантировать, что Россия никогда больше не сможет ворваться в Украину. Лучший способ сделать это – предоставить Украине значительную военную силу, способную противостоять любому будущему российскому нападению, – подчеркнул он.

По словам Расмуссена, создание и удержание такой силы требует приверженности союзников Украины по меньшей мере в течение десятилетий. Он убежден, что принятие рекомендаций по гарантиям безопасности Украины, представленных в Киеве, даст мощный сигнал российскому диктатору Владимиру Путину.

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