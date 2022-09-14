Из-за войны в Карабахе Армения зовет на помощь ОДКБ: что известно

Сентябрь, 14 в 19:12

Азербайджан и Армения заявили о провокациях и обстрелах, жители местности вдоль границы сообщают о громких ударах из артиллерии.

Обе стороны обвинили друг друга в начале эскалации. Азербайджан утверждает, что Армения начала широкомасштабные провокации, поэтому азербайджанские военнослужащие ведут интенсивный огонь по позициям Армении.

Беспилотник Азербайджана типа Байрактар нанес удары по воинской части Капан на территории Армении, сообщили СМИ. С обеих сторон уже начала работать артиллерия.

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— Обстреливаются города Горис, Капан, Варденис, Джермук. Применяются беспилотники, — сообщают СМИ, распространяя соответствующие видеокадры.

Заявление Минобороны Армении

— 13 сентября подразделения ВС Азербайджана начали интенсивный обстрел армянских позиций из артиллерии и крупнокалиберных орудий в направлении Горис, Сотк и Джермук. Противник также использует БПЛА, — говорится в сообщении Минобороны Армении.

Сообщается, что удары наносят именно по территории Армении, а не по Нагорному Карабаху. Министерство обороны Армении начало заседание.

Заявление Минобороны Азербайджана

— ДРГ ВС Армении заминировали участки между позициями подразделений азербайджанской армии и дорогами поставок на разных направлениях, используя горы и существующие долинные бреши. В результате принятых нашими частями срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошел бой, — говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Армения обвинила Азербайджан в обстреле приграничных городов. В Азербайджане заявили о диверсии со стороны Армении.

Развитие конфликта

После возобновления боевых действий, 14 сентября Армения обратилась в ОДКБ за поддержкой стран-членов военно-политического блока. В обращении к Организации Ереван запросил, чтобы миротворцы прибыли на границу с Азербайджаном 15 сентября.

— Мы обратились в ОДКБ на основании 4-й статьи, где говорится о том, что агрессия в отношении одной из стран-членов является агрессией в отношении других стран-членов. Мы попросили у ОДКБ содействия, в том числе военного, для восстановления территориальной целостности Армении и обеспечения вывода азербайджанских ВС с территории РА (Республики Армения), — говорится в обращении армянского премьера Николы Пашиняна.

Согласно ст. 4 соглашения ОДКБ, нападение на Армению фактически означает нападение на Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россию и Таджикистан.

Кроме того, власти Армении сообщили о 105 погибших военнослужащих после возобновления активной фазы войны.

Со стороны Азербайджана как реакция на возобновление боевых действий властями страны был заблокирован TikTok, поскольку Баку считает, что соцсеть “бросает тень на успехи армии, содержит военную тайну и направлена на создание в обществе ложного мнения”.

В то же время Минобороны Армении обвинило Вооруженные силы Азербайджана в обстреле транспорта ФСБ России, который находился в регионе с “гуманитарной миссией”. Официальный Баку свою причастность к обстрелу отрицает.

Несмотря на сообщения о гибели военных и возобновлении активных боевых действий, премьер Армении Никол Пашинян заявил, что пока нет необходимости вводить военное положение в стране.