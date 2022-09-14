Китай будет поддерживать территориальную целостность Казахстана – Си Цзиньпин
Китай будет поддерживать независимость и территориальную целостность Казахстана.
Об этом Си Цзиньпин заявил президенту Касим-Жомарту Токаеву во время визита в Казахстан.
— Еще раз хотел бы заверить вас, что правительство Китая уделяет огромное внимание отношениям с Казахстаном. Как бы ни менялась международная конъюнктура, мы и дальше будем решительно поддерживать Казахстан в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности, будем твердо поддерживать ваши реформы по обеспечению стабильности и развития, категорически выступать против вмешательства любых сил во внутренние дела вашей страны, — сказал лидер Китая.
По словам Цзиньпина, одной из целей его визита в Казахстан является желание “формировать новую парадигму развития двусторонних отношений, ориентируясь на сообщество единой судьбы Китая и Казахстана”.
Президент КНР также намерен отправиться в Узбекистан, где 15-16 сентября состоится Шанхайская организация сотрудничества. Там у него запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Отметим, после вторжения армии РФ в Украину лидер Казахстана заявил, что не признает так называемые ЛНР и ДНР и не намерен помогать РФ обходить санкции.
После этого российские пропагандисты и некоторые политики довольно прямо намекали, что Казахстан и другие страны Азии могут стать “следующей Украиной”.
Визит Цзиньпина в Казахстан может свидетельствовать о том, что Китай намерен перенять лидерство в центральноазиатских странах, вытесняя таким образом Россию.
Фото: сайт президента Казахстана
Источник: сайт президента Казахстана