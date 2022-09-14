Китай будет поддерживать территориальную целостность Казахстана – Си Цзиньпин

Сентябрь, 14 в 18:10

Китай будет поддерживать независимость и территориальную целостность Казахстана.

Об этом Си Цзиньпин заявил президенту Касим-Жомарту Токаеву во время визита в Казахстан.

— Еще раз хотел бы заверить вас, что правительство Китая уделяет огромное внимание отношениям с Казахстаном. Как бы ни менялась международная конъюнктура, мы и дальше будем решительно поддерживать Казахстан в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности, будем твердо поддерживать ваши реформы по обеспечению стабильности и развития, категорически выступать против вмешательства любых сил во внутренние дела вашей страны, — сказал лидер Китая.

По словам Цзиньпина, одной из целей его визита в Казахстан является желание “формировать новую парадигму развития двусторонних отношений, ориентируясь на сообщество единой судьбы Китая и Казахстана”.

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Президент КНР также намерен отправиться в Узбекистан, где 15-16 сентября состоится Шанхайская организация сотрудничества. Там у него запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Отметим, после вторжения армии РФ в Украину лидер Казахстана заявил, что не признает так называемые ЛНР и ДНР и не намерен помогать РФ обходить санкции.

После этого российские пропагандисты и некоторые политики довольно прямо намекали, что Казахстан и другие страны Азии могут стать “следующей Украиной”.

Визит Цзиньпина в Казахстан может свидетельствовать о том, что Китай намерен перенять лидерство в центральноазиатских странах, вытесняя таким образом Россию.

Фото: сайт президента Казахстана

Источник: сайт президента Казахстана