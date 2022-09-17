Ждали четыре месяца: Греция с Германией передадут Украине 40 советских БМП-1
Греция с Германией окончательно согласовали схему кругового обмена, согласно которой греческая сторона передаст Украине 40 советских боевых машин пехоты БМП-1 в обмен на такое же количество более современных немецких Marder.
Об этом сообщило министерство обороны Греции.
В заявлении отметили, что в соответствии с решением премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса и канцлера Германии Олафа Шольца, министр национальной обороны Никос Панайотопулос и министр обороны Германии Кристине Ламбрехт с целью поддержки обороны Украины договорились о передаче из Греции в Украину 40 бронированных машин БМП, которые будут заменены 40 боевыми бронированными машинами Marder, которые Германия предоставит Греции.
Напомним, что накануне министр обороны Германии Кристине Ламбрехт обещала завершить круговой обмен с Грецией, чтобы Украина могла получить советские БМП, одновременно отвергнув прямые поставки Marder в Украину.
В конце мая канцлер Олаф Шольц анонсировал обмен, в рамках которого Германия передает Греции 50 немецких бронетранспортеров Marder, а Греция быстро снабжает Украину бронемашины советского производства.