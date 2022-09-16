Сентябрь, 16 в 9:06

16 сентября депутаты парламента Казахстана сразу в двух чтениях одобрили проект переименования столицы в Астану. Также они поддержали проект конституционных поправок об изменении президентского срока.

Об этом сообщает информационный портал ORDA.

Министр юстиции Канат Мусин представил законопроект О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан, который вносит поправки в пять статей Конституции.

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Согласно поправкам, срок полномочий президента в Казахстане увеличится с пяти до семи лет, а право избираться сокращается до одного срока.

Также депутаты поддержали возвращение столице Казахстана названия Астана.

— Вопрос переименования столицы широко обсуждался обществом, поднимался во время проведения референдума. Данное предложение депутатов группы Жана Казахстан было включено в проект закона. Предусмотренные конституционные новеллы позволят реализовать политические инициативы главы государства и депутатов. Прошу поддержать, — сказал министр.

Помимо этого в Казахстане увеличат срок полномочий судей Конституционного суда до восьми лет. А вот право быть избранным ограничено.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддерживает переименование столицы страны из Нур-Султана обратно в Астану.

15 сентября состоялись публичные слушания, на которых местные депутаты и общественные активисты поддержали переименование столицы.

В марте 2019 года Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать столицу Казахстана Астану в честь бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Это произошло сразу после того, как Назарбаев заявил о том, что покидает пост главы государства, который занимал почти 30 лет.