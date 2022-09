В пятницу, 16 сентября, наблюдается очередное обострение ситуации на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном: с утра произошли вооруженные столкновения с применением тяжелой техники.

Это не первый подобный военный конфликт между двумя странами. Факты ICTV рассказывают, что сейчас известно.

Протяженность общей границы между Кыргызстаном и Таджикистаном составляет около 970 км. Из них чуть более половины (519 км) уточнены, а остальные не демаркированы.

Спорными остаются участки между Баткенской областью Кыргызстана и Согдийской областью Таджикистана. Там населенные пункты, а иногда и дома местных жителей расположены фактически рядом, что затрудняет демаркацию границы.

Из-за этой неопределенности между жителями и пограничниками двух государств периодически возникают стычки за право доступа к воде, земле, пастбищам и коммуникациям. Они часто сопровождаются применением оружия и жертвами.

К примеру, пограничные инциденты между Кыргызстаном и Таджикистаном происходили в январе и мае 2014 года. Серьезный конфликт из-за спорных территорий на границе разразился и в 2021 году. В начале этого года произошла перестрелка между пограничниками двух стран.

На днях на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном произошло очередное обострение. Впервые о перестрелке стало известно в среду, 14 сентября.

Пограничная служба Кыргызстана обвинила таджикских военных в том, что те заняли позиции на недемаркированном участке общей границы. А таджикская сторона настаивала, что ее солдаты подверглись безосновательным обстрелам.

Кыргызская сторона сообщила о ранениях во время перестрелок пяти человек (двух военнослужащих и трех местных жителей, среди которых ребенок). Таджикистан информировал о гибели двух военнослужащих и ранении 11 человек (шести пограничников и пяти местных жителей).

После переговоров в ночь на 15 сентября стороны отвели дополнительные силы в пункты постоянной дислокации.

А утром 16 сентября произошло второе за неделю обострение конфликта сразу на нескольких участках общей границы в Баткенской области.

Столкновения наблюдались “по всему периметру” границы: в селах Кызыл-Бел, Кок-Таш, Тамдык, Достук, на участке Торт-Кочо.

В связи с этим началась эвакуация населения приграничных населенных пунктов. Местные жители выезжают в безопасные районы и на собственных автомобилях.

#Kyrgyzstan and #Tajikistan have agreed to a cease-fire on the border, but residents of border areas report that shelling continues. pic.twitter.com/d3KaVZpywI

Власти Кыргызстана обвинили Таджикистан в попытке захвата территории. Кыргызские пограничники заявили, что таджикская сторона не придерживается договоренностей о прекращении огня.

По данным киргизской стороны, Таджикистан применил танки, БТР, БМП, стрелковое оружие, минометы, реактивные системы залпового огня и авиацию.

Официальный Бишкек заявил, что сегодня около 6:00 таджикская сторона начала обстрел пограничных нарядов и позиций в местностях Эки-Таш, Чир-Добо, Кум-Мазар и Орто-Боз из стрелкового и группового оружия. Впоследствии был зафиксирован минометный обстрел. Под огонь попала и пограничная застава Самаркандек.

Есть информация, что Таджикистан нанес удар по окраине аэропорта в городе Баткен и объектам на его окраине из реактивных систем залпового огня.

Пограничники также сообщают, что таджикские военные заняли помещение школы в киргизском селе Достук (Баткенский район).

Кыргызстан, в свою очередь, нанес огневой удар по таджикским пограничным заставам Ляккан и Богдари, уничтожив “значительное количество тяжелой техники”.

Министерство иностранных дел Кыргызстана вручило ноту протеста Таджикистану, обвинив соседнюю страну в “вероломной атаке” на пограничные и гражданские объекты. В ведомстве призвали соблюдать достигнутые договоренности, прекратить огонь и отвести войска.

По данным Министерства здравоохранения Кыргызстана, во время столкновений на границе пострадали по меньшей мере 55 человек, среди которых семь женщин и пятеро детей. Также сообщается о гибели девочки-подростка.

Таджикистан обвиняет в обострении Бишкек. Власти страны настаивают, что киргизские военные совершили обстрелы ряда приграничных населенных пунктов из “тяжелого оружия” и военной техники.

В пограничных войсках Таджикистана заявили, что под огонь киргизских военных попали населенные пункты Согдийской области и пограничная застава Душанбе.

Таджикистан также обвинил киргизскую сторону в игнорировании предложений о прекращении огня и мирных переговорах.

Местные СМИ информируют о гибели одного таджикского пограничника и троих раненых.

На обострение конфликта уже отреагировали в ОБСЕ. В организации призвали стороны прекратить применение силы.

The ongoing clashes at the border between Kyrgyzstan and Tajikistan are deeply troubling. This alarming situation must stop now. We appeal to both sides to refrain from the use of force, prevent any loss of lives and commit to exclusively peaceful means.

#OSCE2022POL

— Polish OSCE Chairmanship 2022 (@PLinOSCE) September 16, 2022