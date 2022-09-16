Сентябрь, 16 в 16:45

В пятницу, 16 сентября, наблюдается очередное обострение ситуации на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном: с утра произошли вооруженные столкновения с применением тяжелой техники.

Это не первый подобный военный конфликт между двумя странами. Факты ICTV рассказывают, что сейчас известно.

Спорная граница

Протяженность общей границы между Кыргызстаном и Таджикистаном составляет около 970 км. Из них чуть более половины (519 км) уточнены, а остальные не демаркированы.

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Спорными остаются участки между Баткенской областью Кыргызстана и Согдийской областью Таджикистана. Там населенные пункты, а иногда и дома местных жителей расположены фактически рядом, что затрудняет демаркацию границы.

Из-за этой неопределенности между жителями и пограничниками двух государств периодически возникают стычки за право доступа к воде, земле, пастбищам и коммуникациям. Они часто сопровождаются применением оружия и жертвами.

К примеру, пограничные инциденты между Кыргызстаном и Таджикистаном происходили в январе и мае 2014 года. Серьезный конфликт из-за спорных территорий на границе разразился и в 2021 году. В начале этого года произошла перестрелка между пограничниками двух стран.

Новое обострение на границе

На днях на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном произошло очередное обострение. Впервые о перестрелке стало известно в среду, 14 сентября.

Пограничная служба Кыргызстана обвинила таджикских военных в том, что те заняли позиции на недемаркированном участке общей границы. А таджикская сторона настаивала, что ее солдаты подверглись безосновательным обстрелам.

Кыргызская сторона сообщила о ранениях во время перестрелок пяти человек (двух военнослужащих и трех местных жителей, среди которых ребенок). Таджикистан информировал о гибели двух военнослужащих и ранении 11 человек (шести пограничников и пяти местных жителей).

После переговоров в ночь на 15 сентября стороны отвели дополнительные силы в пункты постоянной дислокации.

А утром 16 сентября произошло второе за неделю обострение конфликта сразу на нескольких участках общей границы в Баткенской области.

Столкновения наблюдались “по всему периметру” границы: в селах Кызыл-Бел, Кок-Таш, Тамдык, Достук, на участке Торт-Кочо.

В связи с этим началась эвакуация населения приграничных населенных пунктов. Местные жители выезжают в безопасные районы и на собственных автомобилях.

Участки, на которых происходят столкновения pic.twitter.com/PeoAtXnFec — Azattyk Media (@AzattykMedia) September 16, 2022

Стрельба на границе с Таджикистаном продолжается. Столкновения происходят по всему периметру в селах Кызыл-Бел, Кок-Таш, Тамдык, Достук, на участке Торт-Кочо. Об этом сообщила администрация Баткенской области. pic.twitter.com/bTGhX6J5os — ИА 24.kg (@_24_kg) September 16, 2022

#Kyrgyzstan and #Tajikistan have agreed to a cease-fire on the border, but residents of border areas report that shelling continues. pic.twitter.com/d3KaVZpywI — NEXTA (@nexta_tv) September 16, 2022

О чем заявляет Кыргызстан

Власти Кыргызстана обвинили Таджикистан в попытке захвата территории. Кыргызские пограничники заявили, что таджикская сторона не придерживается договоренностей о прекращении огня.

– Несмотря на усилия по прекращению огня, таджикская сторона продолжает стягивать в район конфликта тяжелую боевую технику и применяет весь имеющийся арсенал для обстрела территории Кыргызской Республики, пытаясь захватить территорию, — отметили в Государственном комитете по национальной безопасности Кыргызстана, добавив, что по всему периметру границы происходят интенсивные бои.

По данным киргизской стороны, Таджикистан применил танки, БТР, БМП, стрелковое оружие, минометы, реактивные системы залпового огня и авиацию.

Официальный Бишкек заявил, что сегодня около 6:00 таджикская сторона начала обстрел пограничных нарядов и позиций в местностях Эки-Таш, Чир-Добо, Кум-Мазар и Орто-Боз из стрелкового и группового оружия. Впоследствии был зафиксирован минометный обстрел. Под огонь попала и пограничная застава Самаркандек.

Есть информация, что Таджикистан нанес удар по окраине аэропорта в городе Баткен и объектам на его окраине из реактивных систем залпового огня.

Начался обстрел города Баткена. Об этом https://t.co/2TnAGerVWV собщили местные жители.

По их словам, горит одно из зданий. По предварительным данным, в результате попадания ракеты. pic.twitter.com/FaFadCLyXx — ИА 24.kg (@_24_kg) September 16, 2022

Пограничники также сообщают, что таджикские военные заняли помещение школы в киргизском селе Достук (Баткенский район).

Кыргызстан, в свою очередь, нанес огневой удар по таджикским пограничным заставам Ляккан и Богдари, уничтожив “значительное количество тяжелой техники”.

Министерство иностранных дел Кыргызстана вручило ноту протеста Таджикистану, обвинив соседнюю страну в “вероломной атаке” на пограничные и гражданские объекты. В ведомстве призвали соблюдать достигнутые договоренности, прекратить огонь и отвести войска.

По данным Министерства здравоохранения Кыргызстана, во время столкновений на границе пострадали по меньшей мере 55 человек, среди которых семь женщин и пятеро детей. Также сообщается о гибели девочки-подростка.

Взаимные обвинения: позиция Таджикистана

Таджикистан обвиняет в обострении Бишкек. Власти страны настаивают, что киргизские военные совершили обстрелы ряда приграничных населенных пунктов из “тяжелого оружия” и военной техники.

В пограничных войсках Таджикистана заявили, что под огонь киргизских военных попали населенные пункты Согдийской области и пограничная застава Душанбе.

– Военнослужащие спецподразделений Кыргызстана совершили вооруженное нападение на дома мирных жителей в поселках Богистон и Лакон, подожгли жилые дома и хозяйственные постройки, — говорится в заявлении, цитируемом таджикским агентством Asia-Plus.

Таджикистан также обвинил киргизскую сторону в игнорировании предложений о прекращении огня и мирных переговорах.

Местные СМИ информируют о гибели одного таджикского пограничника и троих раненых.

Попытки договориться

На обострение конфликта уже отреагировали в ОБСЕ. В организации призвали стороны прекратить применение силы.

– Стычки, продолжающиеся на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном, вызывают глубокую тревогу. Эта тревожная ситуация должна прекратиться сейчас. Мы призываем обе стороны воздерживаться от применения силы, предотвращать любые жертвы и придерживаться исключительно мирных средств, — подчеркнули в ОБСЕ.

The ongoing clashes at the border between Kyrgyzstan and Tajikistan are deeply troubling. This alarming situation must stop now. We appeal to both sides to refrain from the use of force, prevent any loss of lives and commit to exclusively peaceful means.

#OSCE2022POL — Polish OSCE Chairmanship 2022 (@PLinOSCE) September 16, 2022

Интересно, что обе страны являются союзниками по ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности), куда также входят Беларусь, Армения, Казахстан и РФ.

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сегодня провел телефонные переговоры с секретарями Советов безопасности Кыргызстана и Таджикистана в связи с обострением ситуации на границе.

Президенты обеих стран сегодня находятся в Самарканде (Узбекистан) на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Агентство Asia-Plus информирует, что киргизский лидер Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретились на полях саммита и договорились “дать поручение соответствующим структурам о прекращении огня и отводе сил и средств от линии столкновения”.

После этого главы государственных комитетов нацбезопасности обоих государств достигли договоренности о прекращении огня с 16:00. Переговоры проходили на границе Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.

Однако киргизские пограничники характеризуют ситуацию как напряженную. Они утверждают, что Таджикистан резко снизил интенсивность обстрелов, однако на некоторых участках границы таджикские военные периодически открывают огонь.

Источник: Asia-Plus, Радио Азаттык, 24.kg, информационное агентство Ховар, Радио Озоди, Минздрав Кыргызстана

Фото: ГКНБ Кыргызстана