Использовали страсть к женщинам и деньгам: Россия завербовала работника МИД Чехии

Сентябрь, 16 в 15:04

Российская разведка завербовала работника Министерства иностранных дел Чехии. Он передавал стране-агрессору секретную информацию, сообщают чешские издания.

Эти сведения подтвердили премьер-министр Петр Фиала, министр иностранных дел Ян Липовский, Служба информации и безопасности Чехии. Глава МИД Чехии поделился, что работник уволен, однако больше не рассказывал никаких подробностей.

По данным чешской разведки, несколько лет назад стало известно, что у России есть источник в МИД Чехии, который “сливал” конфиденциальную информацию. Впоследствии контрразведка смогла выяснить, кто передавал секретные данные.

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Служба контрразведки годами тайно следила за этим сотрудником. В первой половине 2022 года о нем сообщили руководству страны. По словам одного из источников, российские спецслужбы завербовали чиновника, “используя его пристрастие к женщинам и деньгам”.

Работник МИД Чехии имел доступ к документам под грифом – совершенно секретно. Он работал в Министерстве иностранных дел более 20 лет, в частности, в центральном аппарате и за границей.

Пока не ясно, привлекут ли чиновника к уголовной ответственности. Согласно законодательству Чехии, если слежку ведут только спецслужбы без участия полиции, тогда доказательства, которые удалось собрать, невозможно использовать в суде.

Источник: Denník N