16 РСЗО HIMARS и снаряды: США обнародовали полный список пакета помощи Украине
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Соединенные Штаты Америки опубликовали полный список оружия и техники, передаваемых Украине для борьбы с полномасштабной вооруженной агрессией российской армии.
По данным Пентагона, после 24 февраля США выделили Украине военную помощь на сумму более $15,1 млрд.
Что входит в пакет помощи
- более 1,4 тыс. переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger;
- более 8,5 тыс. переносных противотанковых ракетных систем Javelin;
- более 32 тыс. других противотанковых систем;
- более 700 дронов-камикадзе Switchblade;
- 126 155-мм гаубиц и до 806 тыс. снарядов к ним;
- 2 тыс. высокоточных 155-мм снарядов;
- 20 105-мм гаубиц и 180 тыс. снарядов к ним;
- 126 тактических автомобилей для 155-мм гаубиц;
- 22 тактических эвакуационных автомобилей;
- 16 РСЗО HIMARS и снаряды к ним;
- 20 120-мм минометов и 85 тыс. снарядов к ним;
- 1,5 тыс. ракет TOW и другое вооружение.
Полный список пакета помощи
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