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Факты / Світ / Мировые новости

16 РСЗО HIMARS и снаряды: США обнародовали полный список пакета помощи Украине

Юля Захарченко, редактор ленты
M142 HIMARS
Фото: Getty Images

Соединенные Штаты Америки опубликовали полный список оружия и техники, передаваемых Украине для борьбы с полномасштабной вооруженной агрессией российской армии.

По данным Пентагона, после 24 февраля США выделили Украине военную помощь на сумму более $15,1 млрд.

Что входит в пакет помощи

  • более 1,4 тыс. переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger;
  • более 8,5 тыс. переносных противотанковых ракетных систем Javelin;
  • более 32 тыс. других противотанковых систем;
  • более 700 дронов-камикадзе Switchblade;
  • 126 155-мм гаубиц и до 806 тыс. снарядов к ним;
  • 2 тыс. высокоточных 155-мм снарядов;
  • 20 105-мм гаубиц и 180 тыс. снарядов к ним;
  • 126 тактических автомобилей для 155-мм гаубиц;
  • 22 тактических эвакуационных автомобилей;
  • 16 РСЗО HIMARS и снаряды к ним;
  • 20 120-мм минометов и 85 тыс. снарядов к ним;
  • 1,5 тыс. ракет TOW и другое вооружение.

Полный список пакета помощи

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