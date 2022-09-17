Сентябрь, 17 в 14:39

16 РСЗО HIMARS и снаряды: США обнародовали полный список пакета помощи Украине

Соединенные Штаты Америки опубликовали полный список оружия и техники, передаваемых Украине для борьбы с полномасштабной вооруженной агрессией российской армии. По данным Пентагона, после 24 февраля США выделили Украине военную помощь на сумму более $15,1 млрд. Что входит в пакет помощи более 1,4 тыс. переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger;

более 8,5 тыс. переносных противотанковых ракетных систем Javelin;

более 32 тыс. других противотанковых систем;

более 700 дронов-камикадзе Switchblade;

126 155-мм гаубиц и до 806 тыс. снарядов к ним;

2 тыс. высокоточных 155-мм снарядов;

20 105-мм гаубиц и 180 тыс. снарядов к ним;

126 тактических автомобилей для 155-мм гаубиц;

22 тактических эвакуационных автомобилей;

16 РСЗО HIMARS и снаряды к ним;

20 120-мм минометов и 85 тыс. снарядов к ним;

1,5 тыс. ракет TOW и другое вооружение. Полный список пакета помощи Сейчас смотрят Читайте Путин вынужден поменять цели войны в Украине - глава разведки Пентагона

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