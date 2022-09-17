Получим не раньше 2025 года: Украина закупит у Германии 18 САУ RCH-155

Сентябрь, 17 в 13:32

Федеральное правительство Германии решило продать Украине 18 самоходных артиллерийских установок RCH-155. Однако их снабжение начнется в 2025 году. Об указанных САУ наша страна просила ФРГ еще два месяца назад.

По данным немецких изданий, контракт на поставку 18 колесных гаубиц с компанией Krauss-Maffei Wegmann обошелся в около €216 млн. Еще летом возможность поставки САУ обсуждали министры обороны Украины Алексей Резников и Германии Кристине Ламбрехт.

По неофициальной информации, вопрос продажи артиллерийских установок RCH-155 Киев и Берлин обсуждали несколько раз, однако от Германии не звучало никаких ответов. Вскоре посол Украины в Германии Андрей Мельник подтвердил, что правительство ФРГ одобрило продажу RCH-155.

Сейчас смотрят

– Это станет существенным вкладом в усиление эффективности украинских военных. Надеюсь, что правительство Германии продолжит последовательно идти по этому пути, — подчеркнул Мельник.

Согласно предварительным договоренностям, поставки RCH-155 начнутся не ранее, чем через 30 месяцев после заключения контракта, то есть уже в 2025 году. Производитель артиллерийских установок объявил, что не начнет изготавливать САУ до того, как согласится немецкое правительство.

RCH-155 – это самоходная артиллерийская установка, способная развивать скорость до 100 км/ч и обеспечивать пробег на одной заправке до 700 км. САУ имеет пушку L52, которая может стрелять на дальность до 54 км высокоточными снарядами V-LAP со скоростью 9 выстрелов на одну минуту.

Источник: Welt am Sonntag