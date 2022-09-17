Сентябрь, 17 в 19:15

Россия не отказалась от идеи восстановления империи и сейчас хочет того же, что в 1939 году – порабощения других государств.

Об этом президент Польши Анджей Дуда написал в своей статье к годовщине нападения СССР на Польшу во время Второй мировой войны. Колонка вышла под названием: Российский империализм в войне с Центральной и Восточной Европой. Статья опубликована на пяти языках: польском, английском, испанском, итальянском и французском.

Как известно, 1 сентября 1939 года гитлеровские войска вторглись на территорию Польши. Эта дата считается началом Второй мировой войны.

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Дуда напомнил, что СССР вступил в войну 17 сентября 1939 года, почти одновременно с Третьим рейхом, фактически на его стороне. Тогда советские войска захватили польские территории, но об этом не так часто упоминают на Западе.

– Именно поэтому я считаю, что указанное событие нужно помнить, поскольку оно стало судьбоносным не только для моей родины и других стран Центральной и Восточной Европы, но и в целом на следующие полвека. Если сегодня мы, поляки и другие народы нашего региона, повторяем, что знаем Россию и понимаем ее имперские амбиции лучше, чем Запад, то делаем это из-за нашего исторического опыта, который символизирует 17 сентября, — отметил Дуда.

Он уточнил, что советские войска вторглись в Польшу после подписания с нацистской Германией Пакта Молотова-Риббентропа 23 августа 1939 года. Тогда два тоталитарных государства заключили союз, планируя разделить между собой независимые страны Центральной Европы. Сфера влияния Германии должна была включать в себя западную Польшу, Литву и Румынию, тогда как советский контроль должен был распространяться на восточную Польшу, Латвию, Эстонию и Финляндию.

В статье Дуда описал тяжелые последствия оккупации для Польши: потеря независимости; разделение территории между двумя оккупационными государствами; огромные человеческие и материальные потери; уничтожение тысяч городов и сел, в том числе Варшавы; похищение культурных ценностей, Катынский расстрел (уничтожение СССР 22 тыс. польских военнопленных); депортация полмиллиона поляков в ГУЛАГ и принудительные поселения Сибири; жестокий террор НКВД в попытках разрушить польскую национальную идентичность.

– Преступления нацистской Германии были по крайней мере морально осуждены всем свободным миром. К сожалению, это не касается преступлений коммунистической России, которые оставались безнаказанными и часто забытыми, – добавил Дуда.

Он уточнил, что для стран Восточной Европы поражение нацистской Германии не принесло свободу, поскольку они попали в советскую сферу влияния.

Дуда убежден, что независимость Польши, других стран Восточной и Центральной Европы, которую они обрели в конце 1980-х – начале 1990-х годов, “всегда была занозой в боку российских империалистов”.

– Поэтому как только Москва оправилась от шока потери своей сталинской сферы влияния, она начала движение к восстановлению империи. Мы помним военное нападение на Грузию в 2008 году. Мы также помним несколько жестоких угнетений освободительных движений в Беларуси и Украине. Наконец, мы помним враждебную политику РФ относительно независимой Украины, военную аннексию Крыма и Донбасса в 2014 году и, прежде всего, продолжающуюся полномасштабную геноцидную войну против суверенного Украинского государства, развязанную 24 февраля 2022 года, — перечислил польский лидер.

Он отметил, что Россия несомненно стремится покорить другие государства, поскольку всегда хотела властвовать над всей Центральной и Восточной Европой.

– Имперская Россия снова стремится захватить другие страны. Она хочет того же, чего хотела в 1939 и 1940 годах, когда действовала в союзе с гитлеровской Германией, и между 1945 и 1991 годами, когда правила нашими государствами самостоятельно, — заявил Дуда.

Он выразил убеждение, что ни Польша, ни Украина, ни другие независимые государства региона никогда на это не согласятся, поскольку для них это вопрос “жизни и смерти, сохранения идентичности и выживания”.

– Это вопрос нашего будущего, безопасности и процветания, – подытожил Дуда.

Недавно Анджей Дуда заявил, что Польша должна потребовать выплаты репараций за ущерб, полученный во время Второй мировой войны, не только от Германии, но и от России.

Источник: Wszystko Co Najważniejsze