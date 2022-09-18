Сентябрь, 18 в 11:53

Министр обороны Австралии Ричард Марлес заявил, что правительство страны не будет запрещать въезд российским туристам в рамках санкций против России.

С начала полномасштабной войны России в Украине Австралия ввела санкции в отношении сотен российских физических и юридических лиц, включая большую часть банковского сектора России и все организации, ответственные за суверенный долг страны.

Также правительство Австралии поставляло Украине оборонное оборудование и гуманитарные грузы.

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Отвечая на вопрос, будет ли Австралия вводить запрет на въезд в страну российским туристам, Марлес сказал, что санкции направлены против правительства России, а не против самих россиян.

— Это не то, что мы сейчас рассматриваем (запрет на въезд для россиян — Ред.), — сказал он программе на канале ABC.

В прошлом месяце президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад запретить гражданам России въезд в свои страны. Российские туристы больше не смогут попасть на территорию Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Чехии, Словакии, Дании, Бельгии и Нидерландов. А Финляндия сократила количество выдаваемых виз на 90%.

12 сентября вступило в силу решение Совета ЕС о полной приостановке действия Соглашения об упрощении визового режима между Евросоюзом и Россией.