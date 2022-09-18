“Разделил” Украину между четырмя соседями: в посольстве ответили на заявления экс-главы МИД Румынии

Сентябрь, 18 в 12:19

Бывший глава МИД Румынии Андрей Марга во время презентации своей книги Судьба демократии заявил, что Украина должна уступить свои территории РФ и еще трем соседям.

– Мы находимся в совершенно особой ситуации, и я со всей ответственностью говорю, что Украина находится в неестественных границах. Она должна уступить территории Венгрии (Закарпатье), Польше (Галичина), Румынии (Буковина) и России (Донбасс и Крым). Это территории других стран, – сказал он, рассуждая о войне в Украине.

По его мнению, конфликт можно решить только путем обсуждения с Америкой, Россией, Германией и Китаем.

Реакция МИД Украины не заставила себя ждать. В посольстве такие заявления назвали неприемлемыми в любых обстоятельствах, особенно когда Украина героически защищает свою независимость и безопасность всей Европы.

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– Очень жаль, что экс-министр европейского и демократического государства Марга делает заявления, ставящие под сомнение основные принципы международного права, особенно нерушимость границ. Полное соблюдение этих принципов — основа безопасности и стабильности на континенте, – говорится в заявлении посольстива Украины в Румынии.

Regretăm că ex-ministrul Marga al unui stat european și democratic face declarații care pun sub semnul întrebării principiile de bază ale dreptului int, în special inviolabilitatea frontierelor.Respectul deplin pentru aceste principii — baza securității&stabilității pe continent. — UKR Embassy in ROU (@UKRinROU) September 17, 2022

Источник: Digi24