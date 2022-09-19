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Факты / Світ / Мировые новости

Не только РФ и Беларусь: кого еще не пригласили на похороны Елизаветы II

Ольга Тетеріна, редактор ленты
велика британія
Фото: Depositphotos

В Лондоне в понедельник, 19 сентября, состоится прощание с королевой Елизаветой II, которая правила Соединенным Королевством 70 лет.

В похоронах, которые станут одним из крупнейших собраний глав государств и членов королевской семьи за последние десятилетия, примут участие европейские королевские семьи и мировые лидеры.

Ожидается, что для прощания с королевой прибудут около 500 иностранных чиновников.

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Из-за вторжения России в Украину небольшую группу стран исключили из списка приглашенных на похороны королевы.

Президент России Владимир Путин, находящийся под запретом на въезд в Великобританию из-за санкций, уже заявил, что не придет на встречу. В МИД РФ заявили, что неприглашение ни одного российского представителя на похороны королевы было “особым богохульством по поводу памяти Елизаветы II”.

Россия и Беларусь имеют посольства в Лондоне, и их президенты направили королю Карлу III (Чарльз III) послания с соболезнованиями.

Другими странами, не получившими приглашение, стали Мьянма, Сирия, Венесуэла и управляемый Талибаном Афганистан.

8 сентября стало известно, что королева Великобритании Елизавета II умерла. Ей было 96 лет.

Источник: The Guardian
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