Похороны королевы Елизаветы II – ключевые моменты в фото

Сентябрь, 19 в 21:12

Великобритания 19 сентября простилась с королевой Елизаветой II, умершей 8 сентября в шотландском замке Балморал на 97 году жизни.

Почтить королю приехала члены королевских семей со всего мира, главы иностранных государств и правительств.

На улицах Лондона собрались тысячи людей, чтобы попрощаться с королевой.

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Дверь Вестминстер-хола, где с 15 сентября находился гроб с телом королевы, закрыли для публики в 6:30 по местному времени. Сегодня, 19 сентября, в 12:44 похоронная процессия в сопровождении военного оркестра двинулась в Вестминстерское аббатство. Его звон в честь Елизаветы пробил 96 раз.

После того, как состоялась панихида за королевой в аббатстве, процессия проследовала к Арке Веллингтона. Оттуда гроб отвезли в Виндзор.

Позже вечером после службы в часовне Святого Георгия гроб с телом королевы опустили в королевскую гробницу.

Факты ICTV собрали фото, как Британия 19 сентября прощалась с Ее Величеством.

Похороны королевы в сопровождении солдат Королевского флота во время шествия вокруг мемориала королевы Виктории в Лондоне.

Принц Уэльский Уильям и король Чарльз III идут после государственных похорон королевы Елизаветы II 19 сентября 2022 года в Лондоне.

Герцогиня Сассекская Меган, королева-консорт Камилла, принц Джордж Уэльсский, принцесса Уэльсская Кэтрин, принцесса Уэльсская Шарлотта и графиня Уэссекская Софи во время государственных похорон королевы Елизаветы II в Вестминстерском аббатстве.

Принц Уэльский Уильям и принц Сассекский Гарри возле Вестминстерского аббатства.

Королева Швеции Сильвия (слева ниже), король Швеции Карл Густав XVI (прямо снизу), королева Дании Маргрет II (вверху), король Испании Фелипе VI (в центре справа), королева Испании Летиция (в центре левого).

Иностранные гости в Вестминстерском аббатстве во время панихиды. На снимке присутствуют: слева – президент Франции Эммануэль Макрон, президент Эстонии Алар Карис, президент Южной Кореи Юн Сок Йоль, первая леди Украины Елена Зеленская и премьер Денис Шмигаль. Справа – президент США Джо Байден и Джилл Байден.

Государственные символы короны на гробу королевы Елизаветы II в Вестминстерском аббатстве.

Похоронная процессия после поминальной службы в Вестминстерском аббатстве.

Гроб королевы Елизаветы II в часовне Святого Георгия Виндзорского замка.

Официальная часть похорон королевы Елизаветы II завершилась около 19:30 по киевскому времени. Гроб с телом королевы Великобритании опустили в королевский склеп в часовне Виндзорского замка в Лондоне.

Около 21:30 в часовне состоится частные похороны королевы. На них будут присутствовать только члены королевской семьи. Елизавету II похоронят рядом с ее усопшим мужем, герцогом Эдинбургским.