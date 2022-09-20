Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Мировые новости

Похороны королевы Елизаветы II – ключевые моменты в фото

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
похорони Єлизавети II
Фото: Getty Images

Великобритания 19 сентября простилась с королевой Елизаветой II, умершей 8 сентября в шотландском замке Балморал на 97 году жизни.

Почтить королю приехала члены королевских семей со всего мира, главы иностранных государств и правительств.

На улицах Лондона собрались тысячи людей, чтобы попрощаться с королевой.

Сейчас смотрят

Дверь Вестминстер-хола, где с 15 сентября находился гроб с телом королевы, закрыли для публики в 6:30 по местному времени. Сегодня, 19 сентября, в 12:44 похоронная процессия в сопровождении военного оркестра двинулась в Вестминстерское аббатство. Его звон в честь Елизаветы пробил 96 раз.

После того, как состоялась панихида за королевой в аббатстве, процессия проследовала к Арке Веллингтона. Оттуда гроб отвезли в Виндзор.

Читайте
Около 100 президентов и глав правительств: кто не был приглашен на похороны Елизаветы II

Позже вечером после службы в часовне Святого Георгия гроб с телом королевы опустили в королевскую гробницу.

Факты ICTV собрали фото, как Британия 19 сентября прощалась с Ее Величеством.

Похороны королевы в сопровождении солдат Королевского флота во время шествия вокруг мемориала королевы Виктории в Лондоне.

похорони Єлизавети II

Фото: Getty Images

Принц Уэльский Уильям и король Чарльз III идут после государственных похорон королевы Елизаветы II 19 сентября 2022 года в Лондоне.

принц Вільям король Чарльз III

Фото: Getty Images

Герцогиня Сассекская Меган, королева-консорт Камилла, принц Джордж Уэльсский, принцесса Уэльсская Кэтрин, принцесса Уэльсская Шарлотта и графиня Уэссекская Софи во время государственных похорон королевы Елизаветы II в Вестминстерском аббатстве.

Меган, Кетрін, Каміла, Шарлотта, Джордж

Фото: Getty Images

Принц Уэльский Уильям и принц Сассекский Гарри возле Вестминстерского аббатства.

Фото: Getty Images

Королева Швеции Сильвия (слева ниже), король Швеции Карл Густав XVI (прямо снизу), королева Дании Маргрет II (вверху), король Испании Фелипе VI (в центре справа), королева Испании Летиция (в центре левого).

Фото: Getty Images

Иностранные гости в Вестминстерском аббатстве во время панихиды. На снимке присутствуют: слева – президент Франции Эммануэль Макрон, президент Эстонии Алар Карис, президент Южной Кореи Юн Сок Йоль, первая леди Украины Елена Зеленская и премьер Денис Шмигаль. Справа – президент США Джо Байден и Джилл Байден.

похорони Єлизавети II

Фото: Getty Images

Государственные символы короны на гробу королевы Елизаветы II в Вестминстерском аббатстве.

державні символи корони Британії

Фото: Getty Images

Похоронная процессия после поминальной службы в Вестминстерском аббатстве.

похорони Єлизавети II

Фото: Getty Images

Гроб королевы Елизаветы II в часовне Святого Георгия Виндзорского замка.

Фото: Getty Images

Официальная часть похорон королевы Елизаветы II завершилась около 19:30 по киевскому времени. Гроб с телом королевы Великобритании опустили в королевский склеп в часовне Виндзорского замка в Лондоне.

Около 21:30 в часовне состоится частные похороны королевы. На них будут присутствовать только члены королевской семьи. Елизавету II похоронят рядом с ее усопшим мужем, герцогом Эдинбургским.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка