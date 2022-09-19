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Реакция России на неудачи в Украине может быть непредсказуемой — генерал США

Валентина Чорна, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Реакция России на неудачи на поле боя в Украине может оказаться непредсказуемой.

Об этом во время визита в Польшу, 18 сентября, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли. Он призвал американские войска к повышенной бдительности.

– Война сейчас идет не слишком хорошо для России. Поэтому все мы обязаны поддерживать высокий уровень готовности, бдительности. Во время ведения войны вы просто не знаете с большой долей вероятности, что произойдет дальше, – сказал Милли.

По оценкам генерала, американские войска в Европе не подвергаются повышенной угрозе, но они должны находиться в состоянии готовности.

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Милли считает, что война вышла на новый этап, а ситуация может измениться “через несколько недель или месяцев”.

– В связи с этим (обстоятельством) мы должны очень внимательно следить за реакцией России, – добавил генерал.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: Голос Америки
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