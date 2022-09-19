Мир прощается с королевой Елизаветой ІІ: трансляция церемонии
В Великобритании 19 сентября похоронят королеву Елизавету II. На церемонии присутствуют около 500 зарубежных высокопоставленных гостей.
В их числе мировые лидеры и другие представители государств. Церемония государственных похорон Елизаветы II началась в 11:00 (13:00 по киевскому времени), ее можно смотреть онлайн.
Похороны Елизаветы II — прямая трансляция
В начале церемонии выступят премьер-министр Великобритании Лиз Трасс и генеральный секретарь Содружества Патрисия Скотленд. Затем проповедь произнесет архиепископ Кентерберийский.
После этого по всей стране объявят две минуты молчания. Далее гроб будет доставлен в Виндзор.
В 16:00 (18:00 по Киеву) в часовне Святого Георгия состоится еще одна поминальная служба. На ней будет королевская семья, а также личный персонал Елизаветы II и работники ее поместий.
После этого королеву похоронят в Мемориальной часовне короля Георга VI. Здесь также похоронен муж Елизаветы II, принц Филипп, который умер в прошлом году.
Источник: Deadline