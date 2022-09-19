Сентябрь, 19 в 13:12

В Великобритании 19 сентября похоронят королеву Елизавету II. На церемонии присутствуют около 500 зарубежных высокопоставленных гостей.

В их числе мировые лидеры и другие представители государств. Церемония государственных похорон Елизаветы II началась в 11:00 (13:00 по киевскому времени), ее можно смотреть онлайн.

Похороны Елизаветы II — прямая трансляция

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В начале церемонии выступят премьер-министр Великобритании Лиз Трасс и генеральный секретарь Содружества Патрисия Скотленд. Затем проповедь произнесет архиепископ Кентерберийский.

После этого по всей стране объявят две минуты молчания. Далее гроб будет доставлен в Виндзор.

В 16:00 (18:00 по Киеву) в часовне Святого Георгия состоится еще одна поминальная служба. На ней будет королевская семья, а также личный персонал Елизаветы II и работники ее поместий.

После этого королеву похоронят в Мемориальной часовне короля Георга VI. Здесь также похоронен муж Елизаветы II, принц Филипп, который умер в прошлом году.

Источник: Deadline