Сентябрь, 20 в 19:46

Польша усилит свои войска танками Abrams и вертолетами Apache из-за российской агрессии против Украины.

Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в комментарии PAP.

Он подчеркнул, что правящая партия Право и справедливость, придя к власти, взяла курс на укрепление польского войска.

Сейчас смотрят

— Как видите, из года в год польские Вооруженные силы растут численно, из года в год мы оснащаем польскую армию современной техникой. — отметил он.

По его словам, Железная дивизия должна исключить нападение на Польшу с востока.

— 18 механизированная дивизия, Железная дивизия, которая вскоре будет вооружена танками Abrams и ударными вертолетами Apache, будет представлять собой настоящую дамбу, жесткую дамбу. Заслон, который враг не сможет пробить, — подчеркнул Блащак.

Министр обороны Польши добавил, что “несмотря на то, что кремлевские правители решили воссоздать империю зла, именно благодаря тому, что польская армия является сильной, которая с каждым годом становится все сильнее, мы сдержим агрессора, мы сделаем Польшу безопасной”.

Он напомнил, что бывший президент Польши Лех Качиньский предостерегал от возрождения российского империализма.

— Его не слушали, его игнорировали, на него нападали. Те, кто сегодня организовывал эту встречу по вступлению Польши в НАТО, называли президента Качиньского русофобом, но мы выполняем завещание Леха Качиньского, — заявил Блащак.

Глава Минобороны Польши также поблагодарил своих коллег из США и Великобритании Ллойда Остина и Бена Уоллеса за то, что “в ситуации, когда Украина подверглась вторжению со стороны России, было увеличено присутствие союзнических войск в Польше — именно американских и британских войск”.

Ранее стало известно, что Франция, Польша и Германия дали согласие на создание специальной европейской миссии для обучения украинских военных на территории ЕС.