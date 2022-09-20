Глава разведки Эстонии рассказал, стоит ли ждать развала РФ после ухода Путина
Глава разведцентра Сил обороны Эстонии, полковник Марго Гросберг считает, что развала России не произойдет, как того опасаются на Западе.
Об этом он заявил в интервью на телеканале ETV.
По словам Марго Гросберга, война в Украине затянется как минимум на год, а на распад России надеяться не стоит.
Глава разведывательного ведомства отмечает, что президент Владимир Путин потратил на создание системы в РФ более 20 лет, и вряд ли что-то кардинально изменится после его ухода.
— Президент Путин потратил более 20 лет на создание системы, которая не сильно изменится, если он уйдет. Российская Федерация не позволит себе еще одного Горбачева, я в этом более чем уверен. Даже если однажды что-то случится с президентом Путиным. Эта система питает себя и поддерживает себя таким образом. Какой-то распад на куски в виде национальных государств, Сибирь как-то отдельно — я в это не верю ни на йоту, — сказал Гросберг.
Что касается контрнаступления Украины, то Марго Гросберг считает, что эту тактику годами будут изучать в различных военных учебных заведениях и аналитических центрах.
— Украинцы использовали свой родной ландшафт, который хорошо знают, выбрали правильный момент. Наверное, это могло бы быть столь же успешным и в Херсонской области, где ситуация намного сложнее, — пояснил глава военной разведки.
Марго Гросберг уверен, что РФ все еще хочет захватить Одессу, чтобы перекрыть Украине доступ к Черному морю. Возможно, именно поэтому там больше возводили оборонительные сооружения, организовали оборону, чем в Харьковской области.
По словам полковника, Генеральный штаб ВСУ очень мудро и правильно поступил, когда начал операцию на разных концах линии фронта, — в Херсонской и Харьковской областях.
— Ставишь другую сторону перед дилеммой, где разместить свои резервы и дополнительные подразделения и все такое. Это оперативно-стратегическое искусство, искусство ведения войны, — считает глава разведки Эстонии.
Ранее научный сотрудник Центра стратегических и оборонных исследований Австралийского национального университета Мэтью Сассекс отметил, что после контрнаступления ВСУ значительная часть войск РФ оказалась в ловушке. Поэтому Путину придется менять планы, у него есть максимум три варианта – и все проигрышные для него.
Источник: ERR