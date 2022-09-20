Сентябрь, 20 в 17:00

Глава разведцентра Сил обороны Эстонии, полковник Марго Гросберг считает, что развала России не произойдет, как того опасаются на Западе.

Об этом он заявил в интервью на телеканале ETV.

По словам Марго Гросберга, война в Украине затянется как минимум на год, а на распад России надеяться не стоит.

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Глава разведывательного ведомства отмечает, что президент Владимир Путин потратил на создание системы в РФ более 20 лет, и вряд ли что-то кардинально изменится после его ухода.

— Президент Путин потратил более 20 лет на создание системы, которая не сильно изменится, если он уйдет. Российская Федерация не позволит себе еще одного Горбачева, я в этом более чем уверен. Даже если однажды что-то случится с президентом Путиным. Эта система питает себя и поддерживает себя таким образом. Какой-то распад на куски в виде национальных государств, Сибирь как-то отдельно — я в это не верю ни на йоту, — сказал Гросберг.

Что касается контрнаступления Украины, то Марго Гросберг считает, что эту тактику годами будут изучать в различных военных учебных заведениях и аналитических центрах.

— Украинцы использовали свой родной ландшафт, который хорошо знают, выбрали правильный момент. Наверное, это могло бы быть столь же успешным и в Херсонской области, где ситуация намного сложнее, — пояснил глава военной разведки.

Марго Гросберг уверен, что РФ все еще хочет захватить Одессу, чтобы перекрыть Украине доступ к Черному морю. Возможно, именно поэтому там больше возводили оборонительные сооружения, организовали оборону, чем в Харьковской области.

По словам полковника, Генеральный штаб ВСУ очень мудро и правильно поступил, когда начал операцию на разных концах линии фронта, — в Херсонской и Харьковской областях.

— Ставишь другую сторону перед дилеммой, где разместить свои резервы и дополнительные подразделения и все такое. Это оперативно-стратегическое искусство, искусство ведения войны, — считает глава разведки Эстонии.

Ранее научный сотрудник Центра стратегических и оборонных исследований Австралийского национального университета Мэтью Сассекс отметил, что после контрнаступления ВСУ значительная часть войск РФ оказалась в ловушке. Поэтому Путину придется менять планы, у него есть максимум три варианта – и все проигрышные для него.

Источник: ERR