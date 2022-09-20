Когда Украина может получить истребители F-16: ответ командующего ВВС США

Сентябрь, 20 в 10:17

Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер считает, что Украина получит американские истребители F-16 через два-три года после принятия соответствующего политического решения.

По его словам, это связано с вопросами подготовки украинских пилотов и логистики.

Генерал отметил, что Запад начинает думать более долгосрочно о том, как вооружить Украину для войны, которая может продлится годы, а не месяцы.

Сейчас смотрят

– На данный момент Украина имеет все необходимое, чтобы выжить, бороться и попытаться защитить свою суверенную страну, не превращая это в Третью мировую войну, – сказал Хеккер.

Он говорит, что США также помогают Украине разведданными оперативного характера о расположении российских складов с боеприпасами для нанесения ударов, но отметил, что Вашингтон не занимается выбором целей.

На прошлой неделе источники Politico сообщили, что официальные лица ведут предварительное обсуждение вопроса о том, отправлять ли самолеты в Украину вместе с ПВО Patriot. То есть возможность принятия решения по F-16 остается.