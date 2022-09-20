Минюст США просит Конгресс узаконить передачу Украине замороженных активов РФ

Сентябрь, 20 в 19:56

Министерство юстиции США обратилось в Конгресс с просьбой узаконить передачу конфискованных российских активов Украине.

Об этом во вторник, 20 сентября, сообщил директор целевой группы KleptoCapture по применению санкций против РФ Эндрю Адамс.

Он отметил, что Минюст США арестовал много дорогих активов (яхты, недвижимость, банковские счета) российских олигархов, которые поддерживают войну.

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— Это предложение позволит министерствам юстиции, казначейства и государства совместно работать над передачей средств Украине для возмещения ущерба от российской агрессии в отношении Украины, — сказал он.

По словам Эндрю Адамса, передача изъятых активов поможет Украине частично компенсировать потери, вызванные нападением РФ.