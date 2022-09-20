Сентябрь, 20 в 10:21

Продукты питания в странах Европейского Союза, в том числе хлеб, подорожали за последний год на фоне высокой инфляции в еврозоне.

Об этом сообщила статистическая служба Евростата.

— Хлеб, овощи, мясо – еда стала дороже. Цены на кулинарные масла и жиры возросли особенно резко, но основные продукты питания, такие как хлеб, также стали значительно дороже, — отметили эксперты.

В Евростате рассказали, что в августе 2022 года средняя цена хлеба в ЕС была на 18% выше, чем годом ранее. В августе 2021 года годовой рост цены на хлеб составил лишь 3%.

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В месячном измерении хлеб также дорожал, хотя и не столь стремительно (рост составил от 3% до 10%).

Одной из главных причин удорожания хлеба ведомство называло полномасштабное вторжение России в Украину, что привело к разрушению традиционных глобальных цепочек снабжения.

Больше всего от роста цены на хлеб пострадали потребители в Венгрии (за год она выросла на 66%), Литве (33%), Эстонии и Словакии (по 32%).

В то же время менее заметным был рост цены во Франции (8%), Нидерландах и Люксембурге (по 10%).

Напомним, что в Украине с начала года в среднем на 25% выросли цены на продукты. С января 2022 по август возросли средние цены на хлеб – с 33,61 грн/кг до 38,95 грн/кг.