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Российские власти передали Саудовской Аравии 10 пленных в Украине иностранцев

Юля Захарченко, редактор ленты
військовий облік
Фото: Depositphotos

Российская Федерация передала Саудовской Аравии 10 иностранцев, взятых в плен в Украине, сообщают арабские новостные телеканалы.

— Самолет с десятью военнопленными прибыл из России в Эр-Рияд в среду после успешных усилий саудовского принца Мухаммеда Бин Салмана, — говорится в сообщении.

Иностранные издания сообщают, что россияне передали Саудовской Аравии пятерых британцев, одного марокканца, одного шведа, одного хорвата и двух американцев.

Премьер-министр Великобритании Элизабет Трасс заявила, что пять граждан Великобритании, которых удерживали российские оккупанты в Украине, освобождены.

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В последние недели Украина начала контрнаступление и отбила захваченные Россией территории на северо-востоке и юге Украины, включая города Изюм и Купянск, а также вокруг Харькова.

А уже 21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил о частичной мобилизации России. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что планируют призвать около 300 тыс. резервистов.

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Источник: The Guardian
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