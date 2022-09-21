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Шольц о мобилизации в РФ: Это акт отчаяния, Путин уже проиграл

Валентина Летяк, редактор ленты
Олаф Шольц
Фото: Depositphotos

Решение Владимира Путина о проведении частичной мобилизации в РФ – просто акт отчаяния, он уже проиграл эту войну, потому что неправильно оценил ситуацию в самом начале, считает канцлер Германии Олаф Шольц.

– Россия не может выиграть эту войну. Оказывается, он с самого начала совершенно неверно оценил ситуацию – и недооценил как дух сопротивления украинцев, так и нашу решимость и единство, – заявил он сегодня на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По его мнению, Путин только усугубляет ситуацию, продолжая военную эскалацию.

Шольц также дал четко понять, что Германия никогда не признает результаты пседореферендумов на оккупированных территориях Украины.

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– Мы твердо стоим на стороне Украины, – добавил канцлер.

Сегодня Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ и сказал, что поддерживает пседореферендумы на временно оккупированных территориях Украины.

Таким образом Минобороны РФ планирует призвать в общей сложности 300 тыс. резервистов для войны в Украине.

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Источник: T-Online

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