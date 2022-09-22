Сентябрь, 22 в 11:39

Стала известна дата, когда суд Нидерландов должен объявить решение по делу об аварии Boeing MH17.

По данным СМИ, произойти это должно 17 ноября.

Пассажирский самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит из российского комплекса Бук 17 июля 2014 года возле оккупированного российскими войсками Тореза в Донецкой области.

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283 пассажира и 15 членов экипажа погибли.

В июне 2019 года следственная группа озвучила имена четырех подозреваемых по делу о сбитии Boeing 777 рейса MH17.

Речь идет о трех гражданах России – Игоре Гиркине, Сергее Дубинском и Олеге Пулатове, а также украинце Леониде Харченко.

Подробнее о деле МН17 и доказательствах против России читайте на Фактах ICTV.