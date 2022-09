Массовые протесты в Иране: женщины стригут волосы и сжигают хиджабы

В Иране в разных городах тысячи людей выходят на протесты после гибели 22-летней Махсы Амини, которую задержали за якобы нарушение правил ношения хиджаба.

Смерть молодой девушки вызвала волну возмущения в обществе. Женщины, которые выходят на протесты, сжигают свои хиджабы. Некоторые из них отрезают себе волосы и скандируют: женщины, жизнь, свобода.

This is Iran today. A woman proudly burning the most visible symbol of religious dictatorship; compulsory hijab.

Hijab police killed #MahsaAmini but now there are millions of Mahsa in Iran who are shouting NO to Forced hijab NO to gender apartheid regime.#مهسا_امینی pic.twitter.com/9tzd9IRwgB

— Masih Alinejad ????️ (@AlinejadMasih) September 19, 2022