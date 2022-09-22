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Массовые протесты в Иране: женщины стригут волосы и сжигают хиджабы

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Массовые протесты в Иране: женщины стригут волосы и сжигают хиджабы
Фото: Getty Images

В Иране в разных городах тысячи людей выходят на протесты после гибели 22-летней Махсы Амини, которую задержали за якобы нарушение правил ношения хиджаба.

Смерть молодой девушки вызвала волну возмущения в обществе. Женщины, которые выходят на протесты, сжигают свои хиджабы. Некоторые из них отрезают себе волосы и скандируют: женщины, жизнь, свобода.

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Также они уничтожают плакаты с изображением Верховного лидера Ирана Али Хаменеи и кричат: смерть диктатору.

Известно, что из-за столкновений митингующих и полиции погибли три человека. В то же время правозащитники говорят о по меньшей мере семерых убитых.

СМИ отмечают, что протесты в Иране поражают своим размахом, яростью и количеством женщин, которые выходят на демонстрации. Последние митинги такого масштаба были три года назад после того, как правительство подняло цены на газ в 2019 году.

Чтобы избежать столкновений с иранскими силовиками, группы протестующих формируются и быстро расходятся. По информации правозащитной организации Hengaw, за последние четыре дня из-за массовых протестов в Иране 450 человек получили ранения.

Напомним, протесты в Иране начались после гибели 22-летней Махсы Амини. Она выезжала из своего дома в Саккези и была в Тегеране с семьей на прошлой неделе, когда ее задержала так называемая полиция морали за якобы нарушение правил ношения хиджаба.

Позже в тот же день у девушки произошел инсульт и сердечный приступ. Ее перевезли в ближайшую больницу, где она умерла спустя несколько дней. Свидетели рассказали, что полицейские избили девушку.

Источник: CNN
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