Массовые протесты в Иране: женщины стригут волосы и сжигают хиджабы

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В Иране в разных городах тысячи людей выходят на протесты после гибели 22-летней Махсы Амини, которую задержали за якобы нарушение правил ношения хиджаба.

Смерть молодой девушки вызвала волну возмущения в обществе. Женщины, которые выходят на протесты, сжигают свои хиджабы. Некоторые из них отрезают себе волосы и скандируют: женщины, жизнь, свобода.

This is Iran today. A woman proudly burning the most visible symbol of religious dictatorship; compulsory hijab.

Hijab police killed #MahsaAmini but now there are millions of Mahsa in Iran who are shouting NO to Forced hijab NO to gender apartheid regime.#مهسا_امینی pic.twitter.com/9tzd9IRwgB — Masih Alinejad ????️ (@AlinejadMasih) September 19, 2022

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Также они уничтожают плакаты с изображением Верховного лидера Ирана Али Хаменеи и кричат: смерть диктатору.

Iranian Women are cutting their hair and burning their Hijabs to protest the death of 22-Year-Old Mahsa Amini in custody.

Here’s what you need to know ???? Video source : @AlinejadMasih pic.twitter.com/VSMKSZkmvm — Document Women (@DocumentWomen) September 19, 2022

Известно, что из-за столкновений митингующих и полиции погибли три человека. В то же время правозащитники говорят о по меньшей мере семерых убитых.

СМИ отмечают, что протесты в Иране поражают своим размахом, яростью и количеством женщин, которые выходят на демонстрации. Последние митинги такого масштаба были три года назад после того, как правительство подняло цены на газ в 2019 году.

Чтобы избежать столкновений с иранскими силовиками, группы протестующих формируются и быстро расходятся. По информации правозащитной организации Hengaw, за последние четыре дня из-за массовых протестов в Иране 450 человек получили ранения.

Напомним, протесты в Иране начались после гибели 22-летней Махсы Амини. Она выезжала из своего дома в Саккези и была в Тегеране с семьей на прошлой неделе, когда ее задержала так называемая полиция морали за якобы нарушение правил ношения хиджаба.

Позже в тот же день у девушки произошел инсульт и сердечный приступ. Ее перевезли в ближайшую больницу, где она умерла спустя несколько дней. Свидетели рассказали, что полицейские избили девушку.