Сентябрь, 22 в 22:04

Германия готова при определенных обстоятельствах принять дезертиров из российской армии, а также противников режима президента РФ Владимира Путина.

Об этом заявила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер в интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

— Как правило, дезертиры, которым грозят суровые репрессии, получат в Германии международную защиту. Любой, кто смело выступает против путинского режима и поэтому подвергает себя большой опасности, может попросить убежища в Германии из-за политических преследований, — сказала Фезер.

Накануне президент РФ Владимир Путин объявил о проведении на территории России частичной мобилизации. В ряды оккупантов в Кремле хотят привлечь 300 тыс. россиян.

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Перед этим террористы из “ЛДНР” объявили о намерении провести псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины, а именно Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.

Западные лидеры уже отреагировали на новые намерения Путина провести мобилизацию. Большинство из них призвали усилить военную помощь Украине, а планы Кремля считают провальными, если Москве приходится объявлять мобилизацию.

Уже 22 сентября в разных городах России после объявления частичной мобилизации начались массовые протесты и недовольство среди россиян. Граждане массово бегут из страны и поджигают военкоматы.