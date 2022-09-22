Прибывают новые ракеты для MLRS: Великобритания увеличит военную поддержку Украины
Великобритания сохранит или увеличит поддержку Украины и не успокоится, пока Украина не победит.
Об этом заявила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс на Генассамблее ООН.
– В этот решающий момент конфликта я обещаю, что мы сохраним или увеличим нашу военную поддержку Украине на столько, сколько нужно. Пока я говорю, в Украину прибывает новое британское оружие, включая новые ракеты для MLRS. Мы не успокоимся, пока Украина не одержит победу, – отметила она.
Трасс также пообещала, что в этот решающий момент страна увеличит военную поддержку Украины, насколько потребуется.
По ее словам, РФ использует оружие, чтобы убивать, калечить людей, а также орудием войны является изнасилование. Премьер-министр раскритиковала действия президента России Владимира Путина.
— Мы увидели, как Путин отчаянно пытается оправдать свои катастрофические неудачи, он удваивает свои усилия, посылая еще больше резервистов на страшную участь, — подчеркнула Трасс.
Премьер-министр говорит, что Путин делает еще больше фальшивых заявлений и бряцает оружием, но это не сработает. Сегодня Украина защищает не только свою страну, но и ценности и безопасность всего мира, поэтому мировое сообщество должно активно действовать.