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ЕС стремится ограничить цену на российскую нефть после угроз Путина — Bloomberg

Валентина Чорна, редактор ленты
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ЕС стремится ограничить цену на российскую нефть после угроз Путина — Bloomberg
Фото: Depositphotos

Государства-члены Европейского Союза в течение нескольких недель попробуют достичь политического соглашения, которое ввело бы ограничение цены на российскую нефть.

Обсуждения активизировались после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации войск и пригрозил ядерным оружием.

Вероятно, ограничение цены на нефть будет включено в новый пакет санкций против страны-агрессора.

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Такой шаг объединит ЕС с усилиями США, направленными на то, чтобы не допустить резкого роста стоимости сырой нефти и ударить по доходам Москвы.

Как отметили собеседники Bloomberg, несмотря на усилия со стороны комиссии, исполнительного органа ЕС и некоторых государств-членов, положительный результат не гарантирован.

Представители правительств стран ЕС в Брюсселе постараются достичь предварительного соглашения относительно потолка цен перед неформальной встречей лидеров ЕС в Праге 6 октября. Одной из самых больших проблем может стать Венгрия, которая неоднократно намекала на важность единогласных решений в ЕС.

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