Удастся ли закончить войну в Украине до конца года: объяснение Подоляка

Сентябрь, 24 в 16:20

До конца года почти невозможно закончить полномасштабную войну в Украине, которую российский диктатор Путин начал 24 февраля, поскольку РФ имеет значительные ресурсы живой силы, техники и боеприпасов, несмотря на слабую армию.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, ему хотелось бы сказать, что всю территорию Украины удастся освободить хотя бы к середине зимы.

– К сожалению, приходится освобождать территории ценой жизней наших людей. Это не краткосрочный процесс. Мы хотели бы сказать, что территории Украины будут освобождены к Новому году. Я могу только сказать: дай Бог, — отметил советник главы Офиса президента.

Подоляк убежден, что Кремль не пожалеет своих людей и будет тратить граждан РФ на войну против Украины, в частности, привлекая к боевым действиям во время псевдореферендумов.

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— Реальность более жестокая. Надо понимать, что у России большие резервы живой силы, и сейчас объявлена ​​мобилизация, — отметил он.

После успешного контрнаступления ВСУ в Херсонской области российская элита осознала, что может проиграть войну, поскольку мир все больше убеждается в слабости “второй армии мира” и военного потенциала РФ, считает Подоляк.

Источник: Report