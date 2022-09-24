Сентябрь, 24 в 19:15

Арктический холод, который придет в Западную Европу на следующей неделе, покажет насколько люди готовы отложить включение отопления в попытке сэкономить семейный бюджет.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным прогнозов от аэрокосмической компании Maxar Technologies Inc., температура в Лондоне будет почти на 5 °C ниже среднего, а ночью 27 сентября она упадет до 6,5 °C. Во Франции и Испании температура также опустится — на 3-4 °C ниже сезонной нормы.

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Сейчас в Европе операторы разрабатывают планы по нормированию поставок энергии на зимний период.

Учитывая, что нет альтернативы заменить российский природный газа, бремя ответственности лежит на снижении спроса. В идеале потребители делают это добровольно. Но если нет, то поставщики услуг могут организовать отключения.

Отопительный сезон в Европе официально не начинается до октября.

В то время как правительства выделяют миллиарды евро на поддержку потребителей, есть надежда, что многие люди будут экономить тепло даже в холодные месяцы.

— Мы видим некоторые признаки сокращения спроса со стороны домохозяйств из-за роста розничных тарифов, — сообщает EnergyScan, платформа анализа рынка Engie SA.

А вот в Великобритании сетевой оператор National Grid Plc заявляет, что с утра у британцев спрос на газ растет.