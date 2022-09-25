Могут использовать устаревшие Т-72 или Т-62: Мусиенко об исчерпывании запасов на складах РФ

Сентябрь, 25 в 18:18

В России исчерпываются запасы современных и модернизированных танков, поэтому, вероятно, солдаты, вовлеченные в войну в Украине во время новой волны мобилизации, будут использовать устаревшие Т-72 или Т-62.

Об этом заявил директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, в последнее время у российской армии наблюдаются значительные проблемы с вооружением.

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— Качество этой армии – это интересный аспект, потому что, кроме того, что есть большое количество людей, уже забывших свой боевой опыт, а еще есть информация, что плохо с вооружением, которое нужно предоставить этим военнослужащим. Уже не очень ситуация с танками, то есть современные запасы танков в России, в частности модернизированных, они исчерпываются.

Мусиенко отметил, что вероятнее всего Россия будет вооружать солдат советскими Т-72 или Т-62, которые пока остаются на складах, однако и эти танки могут нуждаться в значительном ремонте или быть непригодными для использования.