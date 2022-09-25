Могут использовать устаревшие Т-72 или Т-62: Мусиенко об исчерпывании запасов на складах РФ
В России исчерпываются запасы современных и модернизированных танков, поэтому, вероятно, солдаты, вовлеченные в войну в Украине во время новой волны мобилизации, будут использовать устаревшие Т-72 или Т-62.
Об этом заявил директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, в последнее время у российской армии наблюдаются значительные проблемы с вооружением.
— Качество этой армии – это интересный аспект, потому что, кроме того, что есть большое количество людей, уже забывших свой боевой опыт, а еще есть информация, что плохо с вооружением, которое нужно предоставить этим военнослужащим. Уже не очень ситуация с танками, то есть современные запасы танков в России, в частности модернизированных, они исчерпываются.
Мусиенко отметил, что вероятнее всего Россия будет вооружать солдат советскими Т-72 или Т-62, которые пока остаются на складах, однако и эти танки могут нуждаться в значительном ремонте или быть непригодными для использования.
— Все современные или модернизированные танки преимущественно применялись с даты полномасштабного агрессивного вторжения 24 февраля и сейчас, то есть они исчерпываются. Скорее всего, будут вооружаться устаревшими Т-72, или даже оставшимися на складах Т-62. К тому же оружие, которое снимается со складов хранения, в большом количестве является требующим серьезного ремонта или непригодным для использования. И это тоже влияет, – убежден Мусиенко.