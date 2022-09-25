Сентябрь, 25 в 15:06

Согласно Уставу ООН и принципам и нормам международного права, Сербия не признает результаты псевдореферендумов на оккупированных украинских территориях.

Об этом заявил глава сербского МИД Никола Селакович во время пресс-конференции.

– С одной стороны, наша принципиальная приверженность принципам и нормам международного публичного права, устава ООН, а с другой стороны, это полностью противоречило бы нашим государственным и национальным интересам, полностью противоречило бы нашей политике сохранения территориальной целостности и суверенитета и приверженность принципу нерушимости границ, – отметил он.

Напомним, что президент США Джо Байден также заявил, что они никогда не признают результаты фиктивных референдумов, организованных РФ на временно захваченных территориях Украины.

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Как известно, подконтрольные Кремлю террористические формирования “ЛДНР”, марионетки на временно захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей объявили псевдореферендумы о “присоединении” к РФ. Фейковые голосования стартовали 23 сентября и продлятся до 27 сентября.