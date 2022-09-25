Я твоя смерть! Освобожденный британец рассказал об ужасах плена в “ДНР”

Сентябрь, 25 в 15:06

Британец Эйден Аслин, освобожденный на этой неделе из российского плена в рамках обмена, рассказал, как его избивали, резали ножом и заставляли слушать советские песни, петь гимн РФ.

Вместе с ним освободили еще пятерых британцев: Джона Гардинга, Дилана Гили, Эндрю Гилла и Шона Пиннера.

По его словам, “с ним обращались хуже, чем с собакой”, спать приходилось на коврике с вшами, туалета в крошечной камере вообще не было, поэтому использовали пустые бутылки.

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– Я никогда не думал, что выйду живым, – рассказал Эйден, наконец встретившийся со своей матерью и украинской невестой.

Он вспоминает, что когда его спросили о том, откуда он, в ответ получил удар кулаком по лицу.

За татуировку в виде трезубца его избивали. А однажды охранник ударил его ножом в спину, сказал: “Я твоя смерть!” и спросил, какой он хочет смерти – быстрой или “красивой”.

Надежд на выживание было мало, ведь его, Пиннера и гражданина Марокко Брахима Саадуна “приговорили” к смертной казни.

– Когда я услышал, что вынесли смертный приговор, мне хотелось плакать, но я просто не мог. Это был буквально вопрос выживания, – вспоминает британец.

21 сентября Украине удалось вернуть из плена оккупантов 215 защитников, среди которых командиры полка Азов, морской пехоты и Нацгвардии, беременные военнослужащие и иностранцы.

Украина передала 55 российских военных, а также Виктора Медведчука.

Источник: Sun

Фото: Aiden Aslin