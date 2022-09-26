Сентябрь, 26 в 9:25

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Кремле существует так называемая ядерная цепочка подчинения. Но неясно, скажет ли кто-нибудь президенту России нет, если он решит запустить ядерное оружие.

Об этом Энтони Блинкен заявил в интервью CBSNews.

По мнению госсекретаря, так получилось, что в России нет никого, кто мог бы перечить Путину и сказать ему, что тот поступает неправильно.

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На прошлой неделе Путин выступил с заявлением, в котором объявили о мобилизации 300 000 резервистов и пригрозил Западу ядерной войной.

Блинкен назвал риторику Путина безответственной и США обеспокоены этими угрозами.

— Мы очень четко заявили россиянам публично, а также в частном порядке, чтобы они прекратили пустые разговоры о ядерном оружии. В частном порядке Соединенные Штаты связались с Кремлем по поводу угроз ядерной войны. Очень важно, чтобы Москва услышала от нас, что последствия будут ужасающими. И мы ясно дали это понять, — сказал Блинкен.

Блинкен подчеркнул, что положить конец этой войне должен Путин.

— Если Россия прекратит воевать, то война закончится. Если Украина перестанет воевать, то Украине придет конец, — отметил госсекретарь США.

Что касается ответа США на возможное применение Россией ядерного оружия, то Блинкен в очередной раз отказался поделиться этими планами.

— Президент Байден полон решимости сделать все возможное, чтобы помочь украинцам защитить себя, поскольку мы делаем все возможное, чтобы сплотить другие страны для оказания давления на Россию, мы также полны решимости не расширять эту войну, — объяснил Энтони Блинкен.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российский диктатор Владимир Путин не блефует, пугая весь мир применением ядерного оружия.