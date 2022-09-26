В Польше вступили в силу новые ограничения на въезд для граждан РФ

Сентябрь, 26 в 15:50

В понедельник, 26 сентября, вступили в силу очередные ограничения на въезд в Польшу для граждан России, путешествующих на самолете или корабле.

Неделю назад Польша, Литва, Латвия и Эстония запретили россиянам въезд наземным транспортом через внешние границы с экономической, спортивной, туристической или культурной целью.

То есть теперь для них закрываются также воздушные и морские пункты пропуска.

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В то же время, новые ограничения не означают полного запрета на въезд для россиян. Среди исключений – диссиденты, гуманитарные случаи, владельцы вида на жительство, водители транспорта и члены дипмиссий.

Пока неясно, коснутся ли новые правила россиян, уклоняющихся от так называемой частичной мобилизации в РФ, ведь в ЕС продолжаются дебаты по этому вопросу.

С 19 сентября Эстония, Латвия, Литва и Польша закрыли въезд для граждан России с туристическими визами. Запрет касается и шенгенских виз, выданных третьими государствами.

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Источник: RMF24