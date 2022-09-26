Сентябрь, 26 в 12:19

Правительство Японии в свете ядерных угроз Путина решило ввести дополнительные санкции против Российской Федерации.

Об этом сообщает издание The Guardian.

По словам генерального секретаря кабинета министров Хирокадзу Мацуно, Япония глубоко обеспокоена угрозами применения Россией ядерного оружия.

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Япония также добавила 21 российскую организацию, среди которых и научные лаборатории, в список организаций, на которые распространяется запрет на экспорт.

— Япония глубоко обеспокоена возможностью применения ядерного оружия во время вторжения России в Украину, — заявил Мацуно.

Напомним, что правительство Японии согласовало новые санкции в отношении России. В отношении 57 физических лиц и шести компаний, среди которых и должностные лица Российской Федерации, введено замораживание активов.