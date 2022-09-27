Сентябрь, 27 в 15:07

С 1 октября этого года в Польшу поступит газ из месторождений на норвежском континентальном шельфе по газопроводу Baltic Pipe.

Об этом сообщает польский телеканал TVN24.

Baltic Pipe (Балтийская труба) — один из флагманских проектов правительства Польши, призванный обеспечить энергетическую безопасность страны и полную независимость от российского газа.

Сейчас смотрят

На символическом запуске трубопровода присутствовали президент Анджей Дуда , премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

— Сегодня мы можем с полной уверенностью сказать, что эпоха доминирования России в газовой сфере заканчивается. Эпоха, отмеченная шантажом, угрозами и вымогательством, — подчеркнул премьер-министр Матеуш Моравецкий.

По его словам, сейчас вся Европа объединяет усилия против господства и империализма, а также против попыток России колонизировать соседние страны.

Реальная транспортировка газа по трубопроводу Baltic Pipe из месторождений в Норвегии в Польшу по 900-километровому маршруту через Данию должна начаться в субботу, 1 октября.

Источник: телеканал TVN24

Фото: телеканал TVN24