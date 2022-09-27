Польша и Дания открыли новый трубопровод для норвежского газа
С 1 октября этого года в Польшу поступит газ из месторождений на норвежском континентальном шельфе по газопроводу Baltic Pipe.
Об этом сообщает польский телеканал TVN24.
Baltic Pipe (Балтийская труба) — один из флагманских проектов правительства Польши, призванный обеспечить энергетическую безопасность страны и полную независимость от российского газа.
На символическом запуске трубопровода присутствовали президент Анджей Дуда , премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
— Сегодня мы можем с полной уверенностью сказать, что эпоха доминирования России в газовой сфере заканчивается. Эпоха, отмеченная шантажом, угрозами и вымогательством, — подчеркнул премьер-министр Матеуш Моравецкий.
По его словам, сейчас вся Европа объединяет усилия против господства и империализма, а также против попыток России колонизировать соседние страны.
Реальная транспортировка газа по трубопроводу Baltic Pipe из месторождений в Норвегии в Польшу по 900-километровому маршруту через Данию должна начаться в субботу, 1 октября.
Источник: телеканал TVN24
Фото: телеканал TVN24