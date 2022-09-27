Сентябрь, 27 в 7:29

США готовы наложить на Россию новые серьезные экономические санкции, если она продолжит аннексию украинских территорий.

Об этом корреспонденту CNN заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она отметила, что США никогда не признают оккупированные украинские территории за Россией. Это заявление прозвучало в свете проведения россиянами и коллаборантами фейковых референдумов в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

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По словам Карин Жан-Пьер, фиктивный референдум является вопиющим нарушением международного права.

— Мы вместе с нашими союзниками и партнерами готовы наложить дополнительные быстрые и серьезные экономические издержки на Россию в ответ на эти действия (псевдореферендумы — Ред.), которые мы наблюдаем в настоящее время, если они будут продвигаться к аннексии, — сказала она.

Она подчеркнула, что в ближайшие дни об этом будет больше информации.

Кроме того, представитель Белого дома заявила, что США будут поддерживать Украину столько, сколько будет нужно.

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Напомним, что с 23 по 27 сентября на оккупированных территориях в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях Россия пытается провести “референдумы”. По сообщениям от руководителей областей и в соцсетях, коллаборанты вместе с вооруженными российскими военными обходят жилье людей и заставляют голосовать.

Такой также “референдум” имеет целью узнать, сколько есть мужчин.

Заметим, что российские войска не имеют полного контроля ни над одной из областей.