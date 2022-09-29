Сентябрь, 28 в 22:02

Большая часть газа из Северных потоков уже утекла. Газопроводы могут опустеть до конца этой недели.

Об этом заявил директор Датского энергетического агентства Кристофер Бетцау.

— Состояние такое, что большая часть газа вышла из трубопроводов, а последний газ выйдет в воскресенье, — заявил он.

Бетцау предположил, что это приведет к полной остановке трубопроводов. Он говорит, что ремонт будет сложной процедурой, поскольку газопроводы проходят на глубине от 70 до 90 м, а трубы имеют толщину 12 см из стали и бетона.

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Директор отметил, что ущерб окружающей среде минимальный, но утечка газа оказывает значительное влияние на климат. Общие выбросы составят 32% общих выбросов Дании за весь год.

– Это особенно важно, потому что метан гораздо более опасен для климата, чем CO, – объяснил Бетцау.

Напомним, что 27 сентября стало известно об утечке газа на трубопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2.

Позже в Швеции заявили, что зафиксировали взрывы в районах трубопроводов.

По данным СМИ, РФ могла совершить диверсию на газопроводах Северный поток с помощью взрывного устройства.

Источник: TV2