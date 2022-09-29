Из-за аварий на Северных потоках трубопроводы опустеют до конца недели
Большая часть газа из Северных потоков уже утекла. Газопроводы могут опустеть до конца этой недели.
Об этом заявил директор Датского энергетического агентства Кристофер Бетцау.
— Состояние такое, что большая часть газа вышла из трубопроводов, а последний газ выйдет в воскресенье, — заявил он.
Бетцау предположил, что это приведет к полной остановке трубопроводов. Он говорит, что ремонт будет сложной процедурой, поскольку газопроводы проходят на глубине от 70 до 90 м, а трубы имеют толщину 12 см из стали и бетона.
Директор отметил, что ущерб окружающей среде минимальный, но утечка газа оказывает значительное влияние на климат. Общие выбросы составят 32% общих выбросов Дании за весь год.
– Это особенно важно, потому что метан гораздо более опасен для климата, чем CO, – объяснил Бетцау.
Напомним, что 27 сентября стало известно об утечке газа на трубопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2.
Позже в Швеции заявили, что зафиксировали взрывы в районах трубопроводов.
По данным СМИ, РФ могла совершить диверсию на газопроводах Северный поток с помощью взрывного устройства.
Источник: TV2