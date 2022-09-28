Посольство США в Москве призвало американцев немедленно покинуть РФ

Сентябрь, 28 в 14:45

Американским гражданам желательно срочно покинуть территорию РФ, что связано с объявлением мобилизации в этой стране. В посольстве США в Москве не исключают призыв на военную службу лиц с двойным гражданством.

– Граждане США не должны ездить в Россию, а те, кто проживает или путешествует в РФ, должны немедленно ее покинуть, пока остаются ограниченные возможности для коммерческих поездок, – говорится в заявлении.

Там советуют как можно скорее уехать, потому что посольство США имеет серьезные ограничения в оказании помощи своим гражданам.

– Напоминаем гражданам США, что право на мирные собрания и свободу слова в России не гарантируется. Избегайте любых политических или социальных протестов и не фотографируйте сотрудников службы безопасности на этих мероприятиях. Российские власти арестовали граждан США, участвовавших в демонстрациях, – предупреждают дипломаты.

Правительства Болгарии и Польши также обратились к своим гражданам, находящимся сейчас в РФ, с просьбой срочно покинуть территорию страны-агрессора.

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Такие рекомендации связаны с тем, что пересечение границы может усложниться, поскольку маршруты могут закрыть из-за того, что многие граждане РФ убегают от принудительной мобилизации.

Источник: U.S. Embassy Moscow